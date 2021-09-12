مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع إلى 11036 نقطة والسبعيني يقفز 1.35%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.17%، ليتداول عند مستوى 11036 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.39%، وأغلق عند مستوى 45.8 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.35% و 0.99% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 867.931 مليون جنيه على 191 شركة من خلال 35.590 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 89 شركة مقابل تراجع 63 بينما لم تتغير أسعار 39.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 11.556 مليون جنيه، منها 6.795 مليون جنيه للمؤسسات، و4.761 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 6.387 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 6.506 مليون جنيه، مقابل 118.467 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 5.168 مليون جنيه، منها 4.574 مليون جنيه للمؤسسات، و594.527 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % العربية للخزف – سيراميكا ريماس 4.18 5.01 19.86 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري 28.13 33.45 18.91 أجواء للصناعات الغذائية 25.37 29.16 14.94 العالمية للاستثمار والتنمية 42.29 46.79 10.64 الملتقي العربي للاستثمارات 4.3 4.65 8.14

الأسهم الأكثر انخفاضا