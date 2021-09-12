وزير الزراعة يفتتح الدورة الثالثة والثلاثون لمعرض صحاري

إسلام فضل _ افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدورة الثالثة والثلاثون لمعرض صحاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي تستمر فعالياته لمدة 4 أيام من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري.

قال القصير، إن المعرض هذا العام يأتي في اطار اهتمام العالم كله بقطاع الزراعة، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث اثبت انه من القطاعات المرنة، واكثرها تحملًا للصدمات، ومعدل النمو فيه متسارع، كما ان هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بهذا القطاع لانه مصدر رئيسي لانتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة، وتربطه علاقات متشابكة مع القطاعات الاخرى، بالاضافة الى انه يستوعب 25% من العمالة ويسهم بأكثر من 15% من الدخل القومي.

وأضاف القصير ، أن القطاع الزراعة في السنوات السبع الماضية شهد نهضة غير مسبوقة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتا الى ان لدينا مشروعات كثيرة سواء كانت في مجال التوسع الافقي واستصلاح الأراضى، بالاضافة الى التوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط اصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حاليًا بسمعة كبيرة في جميع انحاء العالم، مشيرًا إلى احتلال مصر المراكز الاولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.

يغطي المعرض الأربع قطاعات الأساسية للإنتاج الزراعي وهي الميكنة الزراعية وإقامة البنية الأساسية، المستلزمات والمواد الزراعية، الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي بمشاركة 145 شركة محلية ودولية من الصين، وروسيا، إيطاليا و هولندا ومن المتوقع أن يحضره 20 ألف زائر.

ومن جانبها قالت هناء يوسف، مدير عام معرض صحاري ” أننا ملتزمون بدعم قطاع الزراعة في مصر، فعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود نجح المعرض في أن يصبح المنصة الأقوى والأهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكل من هو مهتم بقطاع اللإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي للتواصل وخلق علاقات عمل جديدة وضرورية لتوسعة الأعمال التجارية وجذب المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية للبلاد”.