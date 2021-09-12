الضغوط التضخمية تجبر اللبنانيين على خيارات صعبة

_ تم الاستغناء عن إبراهيم جابر عندما أغلق مطعمًا للوجبات السريعة كان يعمل به طاهيًا في بيروت. إبراهيم غير قادر على العثور على وظيفة أخرى، فاضطر إلى إخراج ابنته من المدرسة لتغطية نفقات الطعام.

إنه واحد من العديد من اللبنانيين الذين وجدوا أنفسهم يواجهون تضخمًا مذهلًا وتضررًا من السياسات التقشفية التي اتبعتها الشركات المتضررة من الأزمة المالية المتصاعدة.

قال جابر: “لن أسجل ابنتي في المدرسة، لا أستطيع تحمل تكاليفها”. “كان أصحاب (المطعم) يقدمون لنا تمويلًا للمدرسة، والآن لم نحصل عليه”.

أيضًا.. أولئك الذين احتفظوا بوظائفهم شهدوا انخفاض القيمة الحقيقية لرواتبهم بشكل كبير حيث فقدت العملة نحو 90% من قيمتها مقابل الدولار في العامين الماضيين.

قال جابر: “أفضل العمل في أي مكان في العالم، حتى مجرد جمع القمامة، على البقاء في هذا البلد”.

شركات تضطر إلى تسريح عمالها بعد الزيادات السعرية الرهيبة

يحذر الخبراء من التضخم المفرط إذا لم يشكل السياسيون اللبنانيون المنقسمون بشدة حكومة قادرة على معالجة الأزمة المالية التي بدأت في عام 2019 وتهدد بزعزعة استقرار بلد مزقته الحرب الأهلية في 1975-1990.

قال برنامج الأغذية العالمي إن تضخم أسعار الغذاء قد ارتفع بنسبة تصل إلى 557% منذ أكتوبر 2019.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي رشا أبو درغام: “واحد من كل خمسة أشخاص أو أسر يكافح من أجل توفير الطعام على المائدة”.

مع ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل حاد، وعدت الحكومة المؤقتة الموظفين بمكافآت مختلفة، بما في ذلك زيادة بدل النقل بمقدار 16 ألف ليرة لبنانية في اليوم، أي أقل من دولار واحد بسعر السوق الحالي.

كان التضخم أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار “علي حمود” بإغلاق مطعم كلاسيك ساندويتش الشهير حيث كان يعمل جابر في الطهي داخل المنزل والطلبات الجاهزة.

مع وجود عدد أقل وأقل من العملاء، وارتفاع الأسعار، اضطر “حمود” إلى دفع المزيد والمزيد مقابل الوقود للحفاظ على مولداته الخاصة تعمل في غياب كهرباء الدولة ولإبقاء دراجات التوصيل الخاصة به على الطريق.

يخطط الآن لنقل عمله إلى مكان ما خارج لبنان، قائلًا إنه تأخر في اتخاذ القرار على الرغم من المشاكل المتزايدة لأنه كان قلقًا بشأن كيفية إدارة موظفيه البالغ عددهم 230 موظفًا.

وقال: “هناك 230 أسرة بلا دخل الآن، ولا أعتقد أنه يمكنهم العثور على عمل آخر”.

قال هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، إنه متأكد تمامًا من أن العديد من الشركات قد خفضت بالفعل الواردات على الرغم من أن ظهورها في البيانات الرسمية سيستغرق بعض الوقت. وقال: “لا توجد خطة رئيسية”.

في أحد محلات السوبر ماركت في بيروت، كان العملاء يعيدون العديد من العناصر إلى الرفوف بعد التحقق من السعر.

وقالت المتسوقة نجا شليطة: “هذه هي الحقيقة اليوم، هناك أناس لا يستطيعون الأكل”. “لا أعرف إلى أين نتجه”؟!.