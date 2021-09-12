الطريق مفتوح أمام لبنان لاستئناف محادثات صندوق النقد

_ اتفق الزعماء اللبنانيون أول أمس الجمعة على حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني نجيب ميقاتي بعد عام من الخلاف على مقاعد مجلس الوزراء نتج عنه تفاقم الانهيار الاقتصادي، ومن المرتقب أن يفتح الاتفاق على الحكومة الجديدة الطريق أمام استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وقالت مصادر سياسية لبنانية بارزة إن التقدم جاء عقب سلسلة من الاتصالات مع فرنسا، مما أدى إلى بذل جهود لحمل قادة لبنان المتصدعين على الاتفاق على حكومة والبدء في إصلاحات.

في تصريحات متلفزة، اغرورقت عينا ميقاتي بالدموع وانكسر صوته وهو يصف الصعوبات والهجرة التي سببتها الأزمة التي دفعت ثلاثة أرباع اللبنانيين إلى الفقر.

ميقاتي: الأزمة أجبرت الأمهات على تقليص الحليب لأطفالهن

عن معالجة الصعوبات اليومية، وصف ميقاتي كيف أجبرت الأمهات على تقليص الحليب لأطفالهن. وفي إشارة إلى نقص الأدوية، قال: “إذا غادر الابن الأكبر لأم البلاد وكانت الدموع في عينيها، لا يمكنها شراء حبة بانادول”.

لكنه قال إن لبنان لم يعد قادرًا على دعم سلع مثل الوقود المستورد لأن البلاد لا تملك احتياطيات كافية من العملة الصعبة.

لتأمين المساعدات الخارجية، يجب أن تنجح الحكومة حيث فشل أسلافها في سن إصلاحات لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك فساد الدولة.

وقع ميقاتي والرئيس ميشال عون، وهو مسيحي ماروني، مرسوم تشكيل الحكومة بحضور نبيه بري رئيس مجلس النواب الشيعي.

على الحكومة الجديدة النجاح في معالجة أسباب الأزمة بما في ذلك فساد الدولة

وقال ميقاتي إن السياسات الخلافية يجب أن تنحاز إلى جانب واحد وأنه لا يمكنه الدخول في محادثات مع صندوق النقد الدولي إذا واجه معارضة في الداخل.

وتعهد بالسعي للحصول على دعم الدول العربية التي تجنب عدد منها لبنان بسبب النفوذ الواسع الذي تمارسه في بيروت جماعة حزب الله الإسلامية الشيعية المدعومة من إيران والمتحالفة مع عون.

قال الخبير الاقتصادي توفيق غاسبار، الذي قدم مستشارًا لصندوق النقد الدولي وتمويل لبنان: “أعتقد أن (ميقاتي) لديه فرصة 50-50 لإنجاز أي شيء، سواء نظرت إليه من منظور برنامج مع صندوق النقد الدولي أو مساعدة من الدول العربية”. ويرى أن تأمين الدعم من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية سيعتمد على مواجهة نفوذ حزب الله، بينما يتطلب تأمين برنامج لصندوق النقد الدولي إصلاحات فشلت الحكومات السابقة في تنفيذها. وقال “إنها لعبة سياسية حساسة للغاية. لن يكون هذا سهلًا”.

ميقاتي هو ثالث رئيس وزراء مكلف يحاول تشكيل الحكومة بعد انفجار الميناء. وتم تسمية ميقاتي بعد أن تخلى سعد الحريري، رئيس الوزراء الأسبق، عن جهوده.