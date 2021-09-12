نائب وزير الاتصالات: الانتهاء من تطوير شبكة البنية التحتية الرقمية لعدد 15 ألف مبنى حكومي

محمد مصطفى _ كشف خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة، أنه جرى الانتهاء من تطوير الشبكة الحكومية بعدد 15 ألف مبنى حكومي، بالتعاون مع شركة المصرية للاتصالات، ضمن مشروع إحلال وتطوير البنية التحتية لزيادة قدرات الشبكة ورفع جودة خدمات الانترنت، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف في الفترة المقبلة الإرتقاء بسوق جودة البيانات.

وأوضح العطار فى المؤتمر الأول لجريدة الشروق وحفل تأبين الكاتب الصحفي أحمد عواد، أن الوزارة تستهدف فى المرحلة المقبلة الإرتقاء بسوق جودة البيانات وزيادة كفائته، لكشف غير المستحقين للدعم الحكومي، ومتهربي الضرائب، ومن يملك الكثير ويدفع القليل، وذلك بتطوير آليات عمل قواعد البيانات بجهات الدولة المختلفة.

وأشار العطار إلى استهداف مواصلة هيكلة التطبيقات الحكومية “المتقادمة”، وربطها ببعضها البعض؛ لمواكبة تطورات العصر لاسيما أنظمة الحوسبة السحابية؛ وذلك بغرض حوكمة كافة البيانات، قائلا إن الأمر أكبر من إتاحة الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين أون لاين.

وذكر نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة أن الدولة تخوض في خطة التحول الرقمي معركة، من اللانظام إلى نظام، ومن الصرف والهدر إلى منظومة شديدة الحرص، مشددا إلى وجود أعداء للتحول الرقمي سواء بقلة الوعي أو الفساد أو الكسل.