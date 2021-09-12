مصر للطيران تسير خط مباشر بين القاهرة ودكا عاصمة بنجلاديش أول نوفمبر

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محمد مصطفى – أعلن الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن توقيع اتفاقية مع شركة ALO DHAKA AVIATION LIMITED لتشغيل خط طيران منتظم ومباشر بين القاهرة ومدينة دكا عاصمة دولة بنجلاديش، ابتداءً من أول نوفمبر، بمعدل رحلتين أسبوعيا أيام الإثنين والخميس.
ومن المخطط أن تسيِّر مصر للطيران هذه الرحلات بطراز إيرباص A330-300، والذي يسع لعدد 301 مقعد، كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة إلى نظام ترفيهي حديث علي متن الطائرة.
وقع على الاتفاق من جانب مصر للطيران: محمد وائل الدمرداش، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وسامي سيد علي، الرئيس التنفيذي لشركة ALO DHAKA، في حضور: الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وسفير دولة بنجلاديش لدى القاهرة.
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