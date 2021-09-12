اليابان تتجاوز معدل تطعيم 50% ضد كورونا وتدرس تخفيف القيود

وكالات – أعلنت سلطات اليابان اليوم الأحد أن أكثر من 50% من سكان البلاد تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا، منوهة إلى احتمال تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الوباء في نوفمبر المقبل.

وانطلقت حملة التطعيم في اليابان في منتصف فبراير، متأخرة عن العديد من البلدان الغنية، بسبب متطلبات الاختبارات السريرية المطولة وعملية الموافقة على اللقاحات.

كما تباطأت عمليات تلقيح المرضى المسنين، التي بدأت في أبريل، بسبب نقص الإمدادات من اللقاحات المستوردة، لكن الوتيرة تسارعت في أواخر مايو، ومنذ ذلك الحين حققت مليون جرعة في اليوم.

وصرح وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، المسؤول عن تدابير كوفيد-19، في برنامج حواري تلفزيوني بأنه من المتوقع أن يتم تطعيم نحو 60% من السكان بشكل كامل بحلول نهاية سبتمبر، لتتساوى البلاد بذلك مع مستويات التطعيم الحالية في أوروبا.

وتدرس الحكومة خارطة طريق لتخفيف القيود في نوفمبر تقريبا، حيث من المتوقع أن يتم تطعيم غالبية السكان بشكل كامل.

وسيسمح ذلك للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأولئك الذين ثبت خلوهم من العدوى، بالسفر أو التجمع للحفلات أو حضور الأحداث العامة.

وساعد تقدم اللقاحات في تقليل الحالات والوفيات الخطيرة بين كبار السن، لكن العدوى من متحورات الفيروس انتشرت بشكل كبير في أغسطس بين الأجيال الشابة التي لا تزال غير محصنة إلى حد كبير، ما يؤدي إلى إجهاد أنظمة الرعاية الصحية بشدة.

وكان أداء اليابان أفضل بكثير من الدول المتقدمة الأخرى في الحد من الأمراض والوفيات دون إغلاق، حيث سجلت البلاد أكثر من 1.65 مليون حالة إصابة و16700 حالة وفاة.