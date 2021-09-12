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بريطانيا تتخلى عن خطط إصدار تصاريح كورونا للأماكن المزدحمة

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وكالات – أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن السلطات قررت التخلي عن إجراء طلب تصريح كوفيد لدخول الملاهي الليلية والحانات وغيرها من الأماكن المزدحمة في البلاد.

وقال لشبكة “بي بي سي” إن الحكومة أوقفت هذه الفكرة، لكنها قد تعيد النظر في القرار إذا ارتفعت الإصابات بشكل كبير مرة أخرى.

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وأضاف: “لقد نظرنا إلى الأمر بشكل صحيح وبينما يجب أن نحتفظ به كخيار محتمل يسعدني أن أقول إننا لن نمضي قدما في خطط تصاريح كوفيد”.

وتصريح كوفيد، وثيقة تثبت حصول حاملها على لقاح كورونا أو سلبية نتيجة اختباره أو أن لديه مناعة طبيعية بعد إصابته بالفيروس من قبل.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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