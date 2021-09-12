المنصور للسيارات: فحص مجاني وحل أزمة محركات أوبل أسترا اعتبارا من 20 سبتمبر

دوت الخليج – أعلنت شركة المنصور للسيارات إجراء حملة فحص مجاني لجميع سيارات أوبل أسترا 1.4 تربو، موديلات 2019/2020/2021، اعتبارا من يوم الإثنين 20 سبتمبر؛ تنفيذا لقرار جهاز حماية المستهلك، بعد استلام تحديث برنامج وحدة تحكم المحرك ECU من سيارات أوبل العالمية، يوم الأحد 19 سبتمبر.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنها ستجري تحديثا لبرنامج وحدة تحكم المحرك ECU لجميع سيارات أوبل أسترا تربو 1.4 لتر للحصول على الأداء الأفضل والمناسب للمحركات، بمراكز خدمة المنصور للسيارات وطبقا لتعليمات شركة أوبل العالمية.

وأشار البيان إلى أن شركة المنصور للسيارات ستبدأ في استقبال الحجوزات المسبقة على الخط الساخن على رقم 16424 ابتداء من الثلاثاء 14 سبتمبر.

وأوضحت المنصور أنه ولحين تسليم السيارة للعميل بشكل نهائى بأفضل حالة، ستستمر فى الإجراءات كافة المتعلقة بتعويض العملاء، والتي تشمل:

• منح جميع العملاء خيارات وسائل التنقل البديلة، والتي تتنوع بين سيارة بديلة من “المنصور للسيارات” أو استئجار سيارة بمعرفة الشركة أو من خلال العميل بمنحه بدل 14 يوما بشكل مسبق قيمته 7000 جنيه، ويتم تجديده كل 14 يوما حتى يتم إصلاح السيارة وتسليمها لمالكها.

• مد فترة الضمان من 3 سنوات / 100.000 كم إلى 5 سنوات/ 150.000 كم على المحركات لتغطية المحركات ضد هذا النوع من الأعطال للمركبات والعملاء المتأثرين.

• خدمة صيانة دورية مجانية للسيارات المتضررة مجدولة لمدة عام من تاريخ إصلاح السيارة.