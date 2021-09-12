جنوب إفريقيا تخفف قيود كورونا مع انحسار الإصابات

وكالات – قال سيريل رامافوسا، رئيس جنوب إفريقيا في خطاب أذاعه التلفزيون، إن بلاده ستخفف قيود كوفيد-19 وتقلل ساعات حظر التجول اعتبارا من غد الاثنين بعد تراجع الإصابات.

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا أن السلطات ستمدد أيضا ساعات بيع المشروبات الكحولية، مما يزيد من تخفيف القيود التي فرضتها في يونيو لمكافحة الموجة الثالثة من الإصابات الناجمة عن تفشي السلالة دلتا.

وقال رامافوسا “في حين أن الموجة الثالثة لم تنته بعد، فقد شهدنا انخفاضا مستمرا في الإصابات في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وسجلت السلطات 3961 إصابة جديدة اليوم الأحد، مقارنة مع ذروة بلغت حوالي 26500 إصابة يوميا في أوائل يوليو.

وسيبدأ حظر التجول من 11 مساء، أي بعد ساعة من الموعد المقرر حاليا، في حين سيبقى موعد انتهائه عند الرابعة صباحا.

ودعا رامافوسا المواطنين إلى الإقبال على التطعيم قائلا إن هناك جرعات كافية للجميع لكن لم يحصل على الجرعات كاملة سوى 7 ملايين فقط من بين أكثر من 60 مليون نسمة.