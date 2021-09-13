زهراء المعادي للاستثمار: المساهم الرئيسي قلص حصته في الشركة إلى 50.33%

رنا ممدوح _ أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن قيام المساهم الرئيسي – شركة المعادي للتنمية والتعمير- بخفض حصتها في رأسمال الشركة لتصبح 50.33% بدلا من 50.71%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المعادي للتنمية باعت مليون سهم من أسهمها مقابل 45 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 45 جنيه للسهم، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 6.42% لشركة النصر للإسكان والتعمير.

الجدير بالذكر أن شركة المعادي للتنمية مازالت تحتفظ بالحصة الأكبر في هيكل ملكية زهراء المعادي للتنمية بنسبة 50.33%، يليها بنك الاستثمار العربي بنسبة 20.334%، ثم النصر للإسكان والتعمير بنسبة 6.422%، والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية بنسبة 6.316%.