مال وأعمال

أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

_ صعدت أسعار النفط يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أسبوع محققة مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية نتيجة الأضرار الناجمة عن الإعصار إيدا وتوقعات بزيادة الطلب.

وارتفع خام برنت 48 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 73.40 دولار للبرميل في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا (0.7 بالمئة) إلى 70.21 دولار للبرميل.

city2021 728×90

وفي وقت سابق من الجلسة سجل الخامان أعلى سعر لهما منذ الثالث من سبتمبر .

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا