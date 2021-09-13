أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع متأثرا بمخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية

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_ صعدت أسعار النفط يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أسبوع محققة مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية نتيجة الأضرار الناجمة عن الإعصار إيدا وتوقعات بزيادة الطلب.
وارتفع خام برنت 48 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 73.40 دولار للبرميل في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا (0.7 بالمئة) إلى 70.21 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق من الجلسة سجل الخامان أعلى سعر لهما منذ الثالث من سبتمبر .
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