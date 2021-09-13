أوراسكوم للاستثمار تحقق 66.6 مليون جنيه خسائر النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة صافي خسائر مجمعة بقيمة 66.556 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.714 مليون جنيه أرباح في النصف المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعدت إيرادات التشغيل وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 427.270 مليون جنيه في الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 356.747 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 37.345 مليون جنيه مقابل 9.902 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت المصروفات التمويلية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 38.678 مليون جنيه، مقابل 32.432 مليون جنيه مقارنة بالفترة المناظرة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حققت الشركة صافي خسائر بقيمة 59.586 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 49.782 مليون جنيه أرباح في النصف الأول العام الماضي.

وقفزت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 15.290 مليون جنيه مقابل 35 ألف جنيه بالفترة المقارنة.