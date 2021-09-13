تأسيس فوري للتمويل الاستهلاكي برأسمال 10 ملايين جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في جلسته المنعقدة أمس، على المساهمة في تأسيس شركة فوري للتمويل الاستهلاكي بإجمالي رأسمال قدره 10 ملايين جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قيمة مساهمة فوري في شركة التمويل الاستهلاكي 7.499 مليون جنيه.

وفوض المجلس رئيسه لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة.