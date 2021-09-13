مال وأعمال

تأسيس فوري للتمويل الاستهلاكي برأسمال 10 ملايين جنيه

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في جلسته المنعقدة أمس، على المساهمة في تأسيس شركة فوري للتمويل الاستهلاكي بإجمالي رأسمال قدره 10 ملايين جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قيمة مساهمة فوري في شركة التمويل الاستهلاكي 7.499 مليون جنيه.

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وفوض المجلس رئيسه لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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