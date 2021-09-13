تحالف يؤسس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال 1.75 مليار جنيه

قام المصرف المتحد بالمشاركة فى التحالف الذى يضم صندوق مصر السیادي وبنك مصر والقابضة للتأمين لتأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه, و جارى الحصول على موافقة البنك المركزى.

وسيقوم التحالف إلى جانب مستثمرين أخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطي 500 مليون جنيه.

وتمتلك منصة “لايتهاوس” فرصا واعدة للنمو وتتوائم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاع التعليم، كما تتلاقي مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة “لايتهاوس” التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.

وبحسب اتفاق الشراكة الجديدة سيتم إدارة المنصة تحت إشراف المهندس حسام القباني -المتخصص في إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس الأورمان- بالإضافة إلى شركة أيرنوود للاستثمارات وشركة مصر كابيتال.

وصرح أشرف القاضى – رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب للمصرف المتحد, في حضور فرج عبد الحميد – نائب رئيس المصرف المتحد ود. احمد الغندور – مساعد العضو المنتدب للاستراتيجية المؤسسية والاستثمار وغادة مصطفي – رئيس قطاع الاستثمار واحمد حبلص – رئيس قطاع الحزانة واسواق المال وفريق عمل المصرف المتحد – ان الاستثمار في المنظومة التعليمية ياتي تنفيذا لسياسة الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية للاهتمام بالمنظومة التعليمية وتعظيم الاستثمارات فيها لتدعيمها فنيا وتقنيا. الامر الذي ينعكس ايجابيا علي مراحل بناء الشخصية والهوية المصرية الحديثة. وذلك بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري المصري.

حيث اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي امس اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021 والتي ياتي علي راس اولوياتها الاستثمار في المنظومة التعليمية بمراحلها المختلفة من تعليم اساسي وفني وتعليم عالي لخدمة اهداف ومبادئ التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

واعرب القاضي ان الشراكة المؤسسية بين المؤسسات المصرفية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في التعليم والتي نتج عنها منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية تعد احد آليات لتعظيم العوائد من مخرجات التعلم للمواطن من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية للدولة المصرية بجميع مراحلها وتخصصاتها.

واوضح اشرف القاضي ان المنظومة التعليمية والتعليم الفني يحظي باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية. ولهذا تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وايضا وزارة التعليم العالى علي وضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين من خلال ربط العملية التعليمية وفقا لاحدث الممارسات بأحتياجت سوق العمل.

ومن جانبه أشار المهندس حسام قباني رئيس مجلس إدارة لايتهاوس أن قطاع التعليم المدرسي في اشد الحاجة الى القطاع الخاص لسد الفجوة التعليمية وتضمين أحدث وسائل إدارة التعليم للمساهمة الفعالة في التنمية الوطنية الشاملة. وأضاف ان رؤية منصة لايتهاوس هي تقديم خدمة تعليمية مميزة في متناول أسرة الطبقة المتوسطة.

وصرح محمد الشريف الرئيس التنفيذي لشركة ايرنوود للاستثمارات ونائب رئيس مجلس إدارة لايتهاوس، أن لايتهاوس أسست بكل المقومات اللازمة لتكون رائدة التعليم للطبقة المتوسطة من أسس فنية وإدارية ومالية. وأضاف ان المنصة حددت المدارس والأراضي التي ستبدأ بها في الجولة الاستثمار الأولى وتسعى للبدء في جولة الاستثمار الثانية قبل نهاية 2022.

وقامت شركة بلتون المالية القابضة بدورالمستشار المالي ومكتب معتوق وبسيوني للمحاماة بدور المستشار القانوني للايتهاوس، فيما استعان صندوق مصر السيادي برينيسانس كابيتال كمستشار مالي وبيكر أند ماكينزي كمستشار قانوني، فيما قام مكتب الكامل بدور المستشار القانوني لبنك مصر و مصر كابيتال.

نبذة عن شركة ايرونوود:

تم تأسيس شركة أيرونوود للاستثمار عام 2017 وتستهدف الفرص عالية النمو في مصر مع مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). يمتلك المؤسسون أكثر من 70 عامًا من الخبرة المتراكمة وسجل حافل في الاستثمار وخلق القيمة، فتوفر أيرونوود نماذج استثمارية جاذبة للمستثمرين من المؤسسات الكبرى.

نبذة عن مصر كابيتال:

شركة مصر كابيتال ش.م.م. هي الذراع الاستثماري لبنك مصر، وهي الشركة الرائدة في عدة مجالات استثمارية حيث تعد أكبر مدير لصناديق الاستثمار بالسوق المصري بقاعدة أصول مدارة تتعدى 30 مليار جنيه مصري، وتقدم الشركة خدمات استثمارية في مجالات إدارة الأصول من صناديق ومحافظ استثمار في الأسهم، والأسهم الإسلامية، والمتوازنة، وحماية رأس المال، والسيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت. وتم إضافة نشاط الوساطة في السندات عبر شركة مصر كابيتال للوساطة التي تقدم خدماتها بشكل أساسي في سوق أدوات الدخل الثابت المصري مع تقديم خدماتها لأسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتمتلك الشركة محفظة استثمارات مباشرة ومساهمات تتعدى قيمتها 12 مليار جنيه مصري في مجالات عديدة تشمل البنوك والتكنولوجيا المالية والتأجير التمويلي والقطاع العقاري والبتروكيماويات. وتحتل مصر كابيتال مركز الريادة في تقديم الخدمات الاستشارية والحلول المالية المتكاملة لخدمات بنوك الاستثمار وبالتحديد في مجال أدوات الدين حيث قامت بتنفيذ كبرى صفقات إصدار سندات توريق وإصدار صكوك في السوق المصري.