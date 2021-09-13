البورصة تصعد 0.25% بداية التعاملات بدعم من مشتريات الأجانب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25%، ليتداول عند مستوى 11064 نقطة.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.57% و 0.56% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 103.405 مليون جنيه على 143 شركة من خلال 4.398 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 57 شركة مقابل تراجع 5 شركات بينما لم تتغير أسعار 81.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 800.954 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.311 مليون جنيه، مقابل 510.592 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 924.523 ألف جنيه، منها 608.619 ألف جنيه للمؤسسات، و315.905 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.725 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 1.935 مليون جنيه، مقابل 209.641 ألف جنيه صافي بيع من الافراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العربية للخزف – سيراميكا ريماس 5.01 5.75 14.77 العربية للمحابس 2.55 2.76 8.24 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 33.45 36.03 7.71 اجواء للصناعات الغذائية 29.16 30.8 5.62 الشمس للإسكان والتعمير 11.7 12.31 5.21

الأسهم الأكثر انخفاضا