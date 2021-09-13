الرقابة المالية تستقبل وفدا من دولة جنوب السودان لتبادل الخبرات

رنا ممدوح _ استقبل الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وفداً من دولة جنوب السودان الصديقة يضم عدداً من مسؤولي النيابة العامة والقضاء والأجهزة التابعة للاطلاع على دور الرقابة المالية وآلياتها في تنظيم وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

واستعرض عمران وفقا لبيان صادر عن الهيئة، دور الرقابة المالية في العمل على سلامة الاسواق واستقرارها وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالى غير المصرفي، وذلك بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة والقاضي خالد النشار كبير مستشاري رئيس الهيئة.

وأوضح د. عمران، أن الوفد الزائر كان مهتما باستعراض التجربة المصرية في دمج الأجهزة الرقابية المختصة بالرقابة على أنشطة سوق المال، و التأمين ،والتمويل العقارى معاً تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أسند إليها مهمة الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفى منذ عام 2009، وما شهدته بدخول عقدها الثاني من إطلاق لاستراتيجيتها الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي -كخارطة طريق جديدة-لمواجهة تحديات بناء نظام مالي غير مصرفي احتوائي محفز على النمو يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤي وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودي الدخل.

وقدم خالد النشار عرضمرئي يتضمن رؤية كاملة للأنشطة المالية غير المصرفية في مصر والقوانين المنظمة لها والوحدات العاملة.

واستعرض النشار مشوار الهيئة فى الرقابة على نشاط سوق رأس المال المصري، والبنية التشريعية التي صدرت لإطلاق بورصة العقود المستقبلية، وما تأمل أن تحققه الهيئة من نقلة نوعية في التعاملات في الأنشطة تحت رقابتها عقب إصدار تشريعها Fintec “تنظيم التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.”

وحرص الوفد الزائر على أن تتضمن جولته المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بمُجمع المعرفة للثقافة المالية التابع للهيئة ولقاء المستشارة الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز والتعرف على دور المركز في نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.