البورصة توقع 4 بروتوكولات تعاون مع عدة مؤسسات أهلية

رنا ممدوح _ وقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية 4 بروتوكولات تعاون مع عدة مؤسسات أهلية تتضمن حزمة مساعدات مالية تم اعتمادها من مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة.

وتوجه الحزم وفقا لبيان البورصة، لعدد من الجمعيات الأهلية والمستشفيات لتعزيز أنشطتهم المجتمعية، دعماً للاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة لكل المصريين.

ووفقا للبيان، تضم قائمة الجمعيات الأهلية والمستشفيات المستفيدة من المخصصات المالية، مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق لإنشاء وتجهيز غرفة علاج لمرضى الحروق بالمستشفى، ومستشفيات جامعة عين شمس لإنشاء وحدة لمناظير جراحة العمود الفقري، والمشاركة في إنشاء وتجهيز عدد من المدارس المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وشراء سيارة مجهزة لتكريم الإنسان بناء على طلب مؤسسة شبرا الخير.

ووقع البروتوكولات عقب افتتاح عدد من قيادات المجتمع المدني والعمل الأهلي والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الاثنين، احتفالا بفعاليات اليوم العالمي للعمل الخيري، بحضور مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة.

وأكدت البورصة، حرصها على دعم ومساندة جهود جمعيات ومؤسسات تنمية المجتمع، وتقديم يد العون والمساعدة لهم للقيام بدورهم على الوجه المطلوب.

وحضر افتتاح جلسة التداول الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، وإيهاب فاروق رئيس جمعية شبرا الخير، والأستاذ محسن محجوب عن مؤسسة مصر الخير.

ووجه الحضور ممثلين مؤسسات المجتمع المدني وتنمية المجتمع خلال افتتاح جلسة التداول الشكر لمجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، على الدعم المقدم والذي يساعدهم في توسيع قاعدة عملهم المجتمعي وكذلك المستفيدين من أنشطة جمعياتهم.