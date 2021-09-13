الرقابة المالية توافق على تخفيض رأسمال الشرقية – إيسترن كومباني

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الشرقية – إيسترن كومباني، بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر بإعدام أسهم الخزينة بالقيمة الأسمية والبالغ عددها 20 مليون سهم بقيمة 20 مليون جنيه.

وأشارت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن رأس المال المصدر بعد التخفيض يصبح 2.230 مليار جنيه موزعا على 2.320 مليار سهم بدلا من 2.250 مليار جنيه.

ورصدت الشركة في إفصاحها المرفق بموافقة الهيئة سببين وراء تخفيض رأس المال وهم، نظرا لتجاوز مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة على سنة، أن إعدام الأسهم يساهم في تعظيم العائد على حقوق المساهمين وذلك بدون التأثير على الأداء المالي للشركة.