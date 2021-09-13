وكيل تويوتا يقر زيادات سعرية تصل إلى 10 آلاف جنيه

شاهندة إبراهيم – شهد سوق السيارات المصري موجة ارتفاعات سعرية بوتيرة سريعة خلال الفترة الماضية، حيث أعلن عدد كبير من الوكلاء المحليين عن إقرارهم زيادات وسط نقص المعروض بفعل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية إذ ألقت بظلال من الشك على سرعة تعافي الصناعة عالميا.

وأقرت شركة تويوتا إيجيبت، وكلاء العلامة اليابانية تويوتا في مصر، زيادات سعرية تراوحت ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، على كل من: راش و C-HR و فورتشنر موديلات 2022.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن الوكيل المحلي، باتت الفئة الأولى (F/O 1.5)من تويوتا راش موديل 2022 بنحو345 ألف جنيه، في مقابل340 ألف جنيه، والفئة الثانية (H/L 1.5) تم تسويقها بسعر جديد 370 ألف جنيه، بدلا من365 ألف جنيه.

تنتمي السيارة تويوتا راش لنمط الرياضية العائلية ذات 7 مقاعد (كروس أوفر مدمجة)، وتدعم بمحرك رباعي الأسطوانات، ذات سعة 1500 سي سي، يقوم بتوليد 103 حصان، مع عزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من 4 سرعات.

وحدد الوكيل المحلي أسعار السياراة تويوتا C-HR موديل 2022 بنحو450 ألف جنيه، مقارنة مع455 ألف جنيه في السابق.

وتنتمي السيارة تويوتا C-HR لنمط الرياضية الكروس أوفر، زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يستخرج قوة 113 حصان، مع عزم أقصى للدوران 185 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وجاءت أسعار الفئة الأولى (A/T 2WD FL 2.7) من تويوتا فورتشنر موديل 2022 بنحو795 ألف جنيه، بدلا من 785 ألف جنيه، والفئة الثانية (A/T FO 4WD FL 4.0) بقيمة 945 ألف جنيه، بعدما كانت تباع بسعر 935 ألف جنيه.

وتأتي سيارات تويوتا فورتشنر بنوعين محركين مختلفين، حيث تقدم الفئة الأولى بمحرك رباعي الأسطوانات، ذات سعة 2700 سى سي، بقوة 163 حصان، مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

فيما تدعم الفئة الثانية من تويوتا فورتشنر بمحرك سداسى الأسطوانات، ذات سعة 4000 سى سي، ينتج قوة 234 حصان، بعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، ينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.