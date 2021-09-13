مطار هيثرو في بريطانيا يسجل زيادة بنسبة 48% في أعداد الركاب خلال أغسطس الماضي

وكالات _ أعلن مطار هيثرو في بريطانيا تسجيل زيادة بنسبة 48% في عدد الركاب خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن نحو 2.2 مليون راكب سافروا عبروا المطار خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ 1.5 مليون راكب في يوليو الماضي.

وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن المطار أشار إلى أن الطلب مازال منخفضا بنسبة 71% مقارنة بما قبل جائحة كورونا. وكان عدد الركاب قد بلغ 7.7 مليون راكب خلال شهر أغسطس 2019.

وطالب المطار الحكومة ” بتبسيط ” قواعد السفر الدولي، حيث أنه تحول من أكثر المطارات إشغالا في أوروبا إلى رقم 10 على القائمة خلف المطارات في امستردام وباريس وفرانكفورت.

وقال المدير التنفيذي للمطار جون هولاند كاي” الحكومة لديها الأدوات اللازمة لحماية الميزة التنافسية الدولية للمملكة المتحدة التي ستعزز التعافي الاقتصادي وتحقق طموحات بريطانيا العالمية”.