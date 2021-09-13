- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ أعلن مطار هيثرو في بريطانيا تسجيل زيادة بنسبة 48% في عدد الركاب خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن نحو 2.2 مليون راكب سافروا عبروا المطار خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ 1.5 مليون راكب في يوليو الماضي.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن المطار أشار إلى أن الطلب مازال منخفضا بنسبة 71% مقارنة بما قبل جائحة كورونا. وكان عدد الركاب قد بلغ 7.7 مليون راكب خلال شهر أغسطس 2019.
وطالب المطار الحكومة ” بتبسيط ” قواعد السفر الدولي، حيث أنه تحول من أكثر المطارات إشغالا في أوروبا إلى رقم 10 على القائمة خلف المطارات في امستردام وباريس وفرانكفورت.
وقال المدير التنفيذي للمطار جون هولاند كاي” الحكومة لديها الأدوات اللازمة لحماية الميزة التنافسية الدولية للمملكة المتحدة التي ستعزز التعافي الاقتصادي وتحقق طموحات بريطانيا العالمية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار هيثرو في بريطانيا يسجل زيادة بنسبة 48% في أعداد الركاب خلال أغسطس الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.