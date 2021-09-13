أسعار سيارات إم جي موديلات 2022 تبدأ من 228 ألف جنيه

شاهندة إبراهيم – قدمت شركة المنصور للسيارات، وكلاء العلامات التجارية شيفروليه وإم جي وأوبل، موديلات 2022 من الماركة الصينية إم جي بأسعار تبدء من 228 إلى 427 ألف جنيه .

وحددت الشركة أسعار الفئة الأولى (Classic 1.5 ) من السيارة إم جي 5 موديل 2022 بنحو 228 ألف جنيه، والفئة الثانية (Comfort 1.5) بقيمة 248 ألف جنيه، أما الثالثة (Luxury 1.5)الأعلى تجهيزا جاءت بسعر 268 ألف جنيه.

تنتمي السيارة إم جي 5 لفئة السيدان العائلية، ودعمت بمحرك رباعي الأسطوانات، ذات سعة 1500 سي سي، يستخرج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

وسعرت الفئة الأولى (Standard) من السيارة إم جي 6 موديل 2022 بقيمة 298 ألف جنيه، والفئة الثانية (Comfort) بسعر 313 ألف جنيه، والفئة الثالثة (Luxury Black Interior)بنحو328 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا ( Luxury Red Interior)قدمت بمبلغ 333 ألف جنيه.

تنتمي السيارة إم جي6 لفئة السيدان العائلية، دعمت بمحرك رباعي الأسطوانات، ذات سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 169 حصان، مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

وجاءت أسعار الفئة الأولى (Luxury Black Interior )من السيارة إم جي HS بمبلغ 417 ألف جنيه، والفئة الثانية (Luxury Brown Interior)بنحو 422 ألف جنيه، والفئة الثالثة (LFC Edition)بقيمة 427 ألف جنيه.

تنتمى السيارة MG HS لنمط الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، ذات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر.

وسعرت الفئة الأولى (Standard)من السيارة إم جي RX5 بنحو 332 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثانية (Comfort)بقيمة سعرية 352 ألف جنيه، والثالثة (Luxury)تم تقديمها بمبلغ 382 ألف جنيه.

تنتمي السيارة MG RX5 لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، يولد قوة 169 حصان، وبعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر.

وحددت أسعار الفئة الأولى(Standard) من السيارة إم جي ZS موديل 2022 بقيمة 265 ألف جنيه،والفئة الثانية (Comfort)بمبلغ 280 ألف جنيه، والفئة الثالثة(Luxury) قدمت بنحو298 ألف جنيه.

تنتمي السيارة MG ZS لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، دعمت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر.