البورصة تصعد 0.94% ختام التعاملات وأحجام التعاملات تتجاوز 1.2 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.94%، وأغلق عند مستوى 11140 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.37%، وأغلق عند مستوى 45.97 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.38% و 2.04% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.202.959 مليار جنيه على 197 شركة من خلال 48.451 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 117 شركة مقابل تراجع 40 بينما لم تتغير أسعار 40.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 33.428 مليون جنيه، منها 29.062 مليون جنيه للمؤسسات، و4.366 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 24.235 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 24.994 مليون جنيه مقابل 758.412 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 9.192 مليون جنيه، منها 6.173 مليون جنيه للمؤسسات، و3.018 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العربية للمحابس 2.55 3.06 20 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 5.01 5.85 16.77 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.266 1.453 14.77 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.8 2.058 14.33 بنك الكويت الوطني – مصر 17.02 19.2 12.81

الأسهم الأكثر انخفاضا