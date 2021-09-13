الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك التعمير والإسكان

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ببنك التعمير والإسكان من 1.518 مليار جنيه إلى 5.313 مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة تمول من حساب الاحتياطي العام والاحتياطي القانوني وأرباح العام القابلة للتوزيع والظاهرة في القوائم المالية للبنك في 30 يونيو الماضي.

وأضافت، أن الموافقة جاءت وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بتاريخ 11 أغسطس الماضي.

ورصد البنك في الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة مبررات وأسباب التعديل وأوجه استخدام الأموال في حالة الزيادة، أن زيادة رأس المال المقترحة سوف تدعم استراتيجية النمو للبنك علما بأنه لا يوجد زيادة أو تدفق نقدي جديد داخل البنك من المساهمين ولكن الزيادة عبارة عن إعادة هيكلة حقوق الملكية بزيادة في رأس المال خصما من الاحتياطي العام والاحتياطي القانوني وتحويل مبلغ من الأرباح القابلة للتوزيع ليصبح رأس المال بعد الزيادة 5.313 مليار جنيه.