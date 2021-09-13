أكثر من 90% من سكان الإمارات تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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سكاي نيوز عربية – أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الاثنين، تقديم 55,408 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبذلك، يبلغ مجموع جرعات لقاحات كورونا التي تم تقديمها حتى اليوم في دولة الإمارات، 18,997,951 جرعة، بمعدل توزيع 192.08 جرعة لكل 100 شخص، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.
ونجحت دولة الإمارات في تقديم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، إلى أكثر من 90% من السكان.
يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح “كوفيد-19″، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.
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