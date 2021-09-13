الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي يسعون لرفع ضريبة الشركات إلى 26.5%

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وكالات – قال ديمقراطيون بارزون في مجلس النواب الأمريكي اليوم الاثنين إنهم يسعون إلى رفع معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة إلى 26.5% من المستوى الحالي البالغ 21%.
وقالت لجنة الموازنة بالمجلس إنها ستناقش هذا الأسبوع تشريعا سيحقق هذا التغيير في إطار خطة أوسع للديمقراطيين للاستثمار المحلي بقيمة 3.5 تريليون دولار.
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