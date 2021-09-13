ماستر جروب توقع عقد مقاولات بقيمة 600 مليون جنيه مع شركة كناز بمشروع ذا سيتي

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دوت الخليج – وقعت شركة ماستر جروب للتطوير العقاري مع شركة كناز للمقاولات عقدا بقيمة 600 مليون جنيه؛ لاستكمال وتنفيذ أعمال البناء للمرحلة الثانية من مشروع ذا سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذكرت الشركة، في بيان، إن ذلك يأتي بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية على استئناف أعمال البناء والإنشاءات بالمشروع وتوفيق أوضاع الشركة والتوصل لاتفاق جديد بشأن المتأخرات الخاصة بأقساط الأرض والتأكد من جدية الشركة.
وقال مصطفى لاشين، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه بتوقيع هذا العقد سيتم استئناف أعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروع فورا بعد موافقة شركة العاصمة على استكمال أعمال البناء والتوصل لاتفاق رسمي يتم بمقتضاه جدولة الأقساط المتأخرة على الشركة للوفاء بالتزاماتها مع العملاء.
وأشار إلى الاتفاق على الانتهاء من معدلات الإنشاءات بالمشروع وفقا للمخطط الزمني الموضوع والمعتمد من قبل الشركة، لافتا إلى أن نسبة أعمال البناء في مشروع ذا سيتي بلغت نحو 40% من إجمالي مساحة الأرض، ومن المخطط بتوقيع هذا العقد أن تتجاوز النسبة البنائية 65% بنهاية العام الجاري.
وأشاد لاشين بموقف شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركة ماستر جروب وتعاونها معهم في التوصل لحل بشأن تسوية أقساط المشروع بعدما تأكد شركة العاصمة من جدية ماستر جروب وحرصهم على استكمال مشروع ذا سيتي.
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