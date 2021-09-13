وزير قطاع الأعمال: تأسيس شركة لعصر بذور القطن في المحالج الجديدة

دوت الخليج – أعلن وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، الانتهاء من تأسيس شركة للمعاصر بالتعاون مع القطاع الخاص لعصر بذور القطن الناتجة من الحليج؛ بهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري.

وأوضح توفيق أن وزارة الزراعة أقرت إجراءات فيما يخص البذرة الناتجة من حليج الأقطان في المحالج الجديدة والتي اشترطت فيها عصر بذرة القطن التجاري داخل المحلج وعدم السماح ببيعها في صورتها الكاملة، أما البذرة التقاوي فيتم نقلها إلى الإدارة العامة للمعاصر بوزارة الزراعة في صورتها الكاملة بعد تبخيرها بالأقراص.

وأضاف توفيق أن شركة المعاصر ستستئجر أماكن داخل المحالج الجديدة بمساحة حوالي 1000 م2 داخل كل محلج لإنشاء وحدة لعصير ومعالجة بذرة القطن الناتجة من الحليج وتشغيلها لتوفيق أوضاع المحالج الجديدة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتابع الوزير أن هذه المعاصر ستساعد في الحفاظ على بذور القطن من التداول مما يحافظ على السلالات الخاصة بأصناف القطن المصري، وإنتاج زيت بذرة القطن وأيضا الكسب الذي يستخدم كأعلاف للماشية، فضلا عن الاستغناء عن تبخير بذور القطن سواء كيماوي أو حراري حيث لن تخرج بدور القطن من المحلج إلا في الصورة النهائية للمنتج سواء (زيت أو كسب).

جاء ذلك خلال تفقد هشام توفيق محلج الفيوم المطور التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك موقع إنشاء معصرة زيت بذرة القطن بالمحلج، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأكد الوزير أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج تتضمن إنشاء 7 محالج جديدة من ضمنها محلج الفيوم المطور، فيما يجري حاليا الانتهاء من ثلاثة محالج في الوجه البحري (الزقازيق، وكفر الزيات، وكفر الدوار) والتي من المقرر افتتاحها قبل نهاية 2021، بالإضافة إلى ثلاثة محالج جديدة أخرى ستنشأ في العام المقبل 2022.