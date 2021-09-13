السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالى بينيت، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، آيال هولاتا، والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وشيمريت مائير، كبيرة المستشاريين والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية السفير بسام راضي بأن جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين بحثت تطورات العلاقات في مختلف المجالات، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر لجميع جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لجميع شعوب المنطقة.

كما أشار الرئيس الى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.