أمريكا تبيع 20 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 8 شركات

وكالات – قالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الحكومة وافقت على بيع نفط خام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد إلى 8 شركات، من بينها إكسون وشيفرون وفاليرو، بموجب مزايدة مقررة لجمع أموال للميزانية الأمريكية.

وأضافت الوزارة أن البيع ليس له علاقة بتعطلات الطاقة الناتجة عن الإعصار أيدا الذي اجتاح الساحل الأمريكي على خليج المكسيك وولاية لويزيانا، لكن التوقيت قد يخفف بعض تلك الضغوط على الإمدادات.

وقالت الوزارة، في بيان مورخ في 10 سبتمبر ظهر على موقعها الالكتروني اليوم الإثنين، إنه سيجري تسليم العقود التي يبلغ حجمها الإجمالي 20 مليون برميل من مواقع للاحتياطي البترولي الاستراتيجي في تكساس ولويزيانا في الفترة من أول أكتوبر إلى 15 ديسمبر.

وكانت 15 شركة قد تقدمت بعروض في المزايدة التي أٌعلن عنها في 23 أغسطس.

وجاء البيع مع ارتفاع أسعار النفط الأمريكي إلى أعلى مستوى في أسبوع فوق 70.60 دولار للبرميل وسط مخاوف بشأن المعروض بسبب الأضرار التي أحدثها الإعصار أيدا.

وما زال حوالي ثلاثة أرباع إنتاج النفط البحري الأمريكي في خليج المكسيك، أو حوالي 1.4 مليون برميل يوميا، متوقفا منذ أواخر أغسطس.

وبلغ حجم النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة 621.3 مليون برميل حتى 27 أغسطس.