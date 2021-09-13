رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير منظومة التغذية المدرسية

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير منظومة التغذية المدرسية.

وقال مدبولي إن اجتماع اليوم يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدءا من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً للمرحلة الثانوية، طبقاً للمناطق المستهدفة، سواء للتعليم العام، أو الأزهرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مراجعة مكونات الوجبات المدرسية المعتمدة لمختلف المراحل التعليمية، وما تتضمنه من عناصر غذائية متكاملة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة “سايلو فودز”.

وأشارت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بميكنة منظومة التغذية المدرسية، منوهة إلى التنسيق فى هذا الصدد مع مجمع الوثائق المؤمنة والذكية.

كما أكدت مراجعة مكونات الوجبات من قبل المعهد القومي للتغذية، واعتماده لها، إلى جانب تسجيل المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتة إلى جاهزية البدء في أعمال تصنيع هذه الوجبات، وتوافر التمويل اللازم لذلك.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع وزارة الصحة فيما يتعلق بتطبيق حوكمة كاملة لقاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التغذية المدرسية، وأن الوزارة ستكون جاهزة لتوزيع الوجبات المدرسية على الطلاب المستهدفين عقب تسلمها من شركة “سايلو فودز”.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه يتم التجهيز حاليا لإطلاق حملة إعلامية، يتم من خلالها تأكيد أهمية استلام الطلاب لوجباتهم المدرسية، ودور أولياء الأمور في توعية أبنائهم بأهمية الحصول على تلك الوجبات وتناولها، لما لها من فوائد صحية، حيث إنها تتضمن العديد من العناصر الغذائية الضرورية لهم.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، عرضا حول الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

واستعرض أبو المجد بيانا بمكونات الوجبات المدرسية المعتمدة من قبل الجهات المعنية بسلامة الغذاء، وما تتيحه تلك الوجبات من سعرات حرارية وعناصر غذائية مفيدة للطلاب بمختلف مراحل التعليم.

وقال اللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز إنه فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التغذية المدرسية، فقد تم تجهيز 11 مركزا تابعا للشركة على مستوى المحافظات لتعبئة الوجبات المدرسية.

ولفت إلى أنه جار البدء في تنفيذ منظومة التوصيل والحوكمة الإلكترونية من خلال تصنيع “باركود” مؤمن يحتوي على بيانات الوجبة، ومكوناتها متصلة إلكترونيا بجميع مراحل التصنيع والتعبئة والتوصيل إلى المدرسة مباشرة.

وأضاف أنه جار إعداد البيانات الأساسية لإعداد منظومة التوصيل إلكترونيا بالتنسيق مع الشركات المتخصصة الكبرى، وما يتضمن ذلك من خرائط لمواقع المدارس، ومسافات الطرق، ومركبات التوصيل، وأجهزة الباركود، وأزمنة الشحن والتفريغ، إلى جانب ما يتم حالياً للتعاقد مع الشركات الكبرى الموردة لباقي أصناف ومكونات الوجبات.

واستعرض الاجتماع مكونات وجبات منظومة التغذية المدرسية، وآليات تسليمها للمدارس.

حضر الاجتماع: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة “سايلو فودز”، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.