أسعار الألومنيوم تلامس 3 آلاف دولار للطن للمرة الأولى منذ 2008

وكالات – لامست أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين مستوى 3 آلاف دولار للطن للمرة الأولى منذ 2008 إذ غذت قيود على الإنتاج في الصين، أكبر منتج للمعدن، مخاوف من نقص في المعروض.

وقفزت أسعار المعدن الخفيف الوزن المستخدم في التغليف والتشييد 50% هذا العام وحوالي 15% في ثلاثة أسابيع فقط مع إقبال المضاربين على شرائه.

وبعد أن لامست 3 آلاف دولار للطن أثناء الجلسة، تراجعت العقود القياسية للألومنيوم في بورصة لندن للمعدن 1% إلى 2893.00 دولارا عند الساعة 1630 بتوقيت جرينتش.

وقال محللون إن من المرجح أن تواصل الأسعار الارتفاع بعد تصحيح بفضل تخفيضات في الإنتاج الصيني وزيادة سريعة في سعر الألومينا، المادة المستخدمة في تصنيع الألومنيوم، وهبوط في المخزونات وطلب قوي.

وهبطت مخزونات الألومنيوم المسجلة في مستودعات بورصة لندن للمعادن 33% منذ مارس آذار إلى 1.3 مليون طن، وتراجعت 42% في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى 228 ألف و529 طنا منذ أبريل.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، انخفضت عقود النحاس في بورصة لندن للمعادن 1.5% إلى 9551 دولارا للطن بينما هبطت عقود النيكل 3.3% إلى 19 ألف و725 دولارا للطن.