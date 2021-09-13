المركزي السعودي: 8.1% ارتفاعا في حجم أقساط قطاع التأمين خلال الربع الثاني

وكالات – قال البنك المركزي المصري السعودي اليوم إن قطاع التأمين شهد عددا من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من العام 2021، حيث ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها بنسبة 8.1% من 8.7 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2020؛ ليبلغ 9.4 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2021.

كما شهدت غالبية أنواع التأمين ارتفاعا في الأقساط المكتتب بها، حيث نما حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الطاقة والممتلكات ضمن أنواع التأمين العام بنسبة 97% و8% على التوالي.

كذلك ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 34%؛ ليبلغ 436 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021، مقارنة بـ 325 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020.