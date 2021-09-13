- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – قال البنك المركزي المصري السعودي اليوم إن قطاع التأمين شهد عددا من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من العام 2021، حيث ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها بنسبة 8.1% من 8.7 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2020؛ ليبلغ 9.4 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2021.
كما شهدت غالبية أنواع التأمين ارتفاعا في الأقساط المكتتب بها، حيث نما حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الطاقة والممتلكات ضمن أنواع التأمين العام بنسبة 97% و8% على التوالي.
كذلك ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 34%؛ ليبلغ 436 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021، مقارنة بـ 325 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركزي السعودي: 8.1% ارتفاعا في حجم أقساط قطاع التأمين خلال الربع الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.