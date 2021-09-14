سي إن بي سي: طرح إس تي سي حلول السعودية بالحد الأقصى للنطاق السعري

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قالت مصادر مصرفية لـCNBC عربية إن سعر الطرح الخاص بشركة إس تي سي حلول قد جرى تحديده بالحد الأقصى في النطاق السعري، وهو ما يعني تحديد سعر السهم بنحو 151 ريالا للسهم الواحد مع انتهاء اكتتاب المؤسسات في 13 سبتمبر الجاري.
وبدأ اكتتاب المؤسسات في وقت سابق من الأسبوع الماضي إذ ذكرت مصادر لـCNBC عربية في حينه إن الطرح قد تمت تغطيته بالكامل في يوم واحد مع اقبال قوي من قبل المؤسسات.
وأعلنت الشركة نطاق سعري للطرح ما بين 136- 151 ريال للسهم الواحد وهو ما يعني أن حصيلة الطرح بالنطاق السعري الأعلى تبلغ نحو 3.6 مليار ريال أو ما يوازي نحو مليار دولار.
وينتظر أن يبدأ اكتتاب الأفراد في الطرح في الفترة ما بين 19-21 سبتمبر الجاري على أن يتم الإعلان عن حصيلة الاكتتاب والتخصيص النهائي للأسهم في 27 سبتمبر الجاري.
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