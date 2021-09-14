- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي 6% يوم الإثنين إلى أعلى مستوى في 7 أعوام بدعم من توقعات بزيادة في الطلب أكبر مما كان متوقعا في السابق، إذ لا يزال استخدام أجهزة تبريد الهواء قويا في أجزاء من البلاد بينما يبدأ الطلب للتدفئة بالارتفاع في مناطق أخرى.
وأشار متعاملون أيضا إلى أن العقود الآجلة الأمريكية تصعد بينما تبقي أسعار عالمية قياسية للغاز الطلب على الصادرات الأمريكية مرتفعة في الوقت الذي لا يزال فيه أكثر من نصف الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك متوقفا بعد أسبوعين من الإعصار أيدا.
وما زالت مخزونات الغاز الأمريكية وكذلك المخزونات في أوروبا، أقل من المستويات المعتادة بينما يقترب موسم التدفئة الشتوي الذي يصل فيه الطلب على الوقود إلى الذروة.
وصعدت عقود الغاز تسليم الشهر القادم 29.3 سنت، أو 5.9%، لتسجل عند التسوية 5.231 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى إغلاق منذ فبراير 2014.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز حوالي 6% إلى أعلى مستوى في 7 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.