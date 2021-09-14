إصابات كورونا في الصين ترتفع لأكثر من المثلين بجنوب شرق البلاد

– قالت السلطات الصحية في الصين اليوم الثلاثاء، إن الإصابات المحلية الجديدة بفيروس كورونا زادت لأكثر من مثليها في إقليم فوجيان بجنوب شرق البلاد، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قيودا على التنقل لوقف انتشار الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها سجلت 59 حالة إصابة جديدة انتقلت محليا في 13 سبتمبر، ارتفاعا من 22 إصابة في اليوم السابق. وكانت جميعها في فوجيان.

وبالنسبة لبر الصين الرئيسي بشكل عام، فقد سجل 92 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في 13 سبتمبر، تشمل الإصابات الآتية من الخارج، مقارنة مع 49 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض، والتي لا تصنفها على أنها إصابات مؤكدة، مقارنة مع 28 في اليوم السابق.

ولم تسجل وفيات جديدة.

وحتى 13 سبتمبر، سجل بر الصين الرئيسي 95340 حالة مؤكدة، واستقر العدد التراكمي للوفيات عند 4636 دون تغيير.