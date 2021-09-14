أسعار الذهب تستقر مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية

– استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم رئيسية في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص إجراءات التحفيز الرامية لدعم التعافي الاقتصادي من الجائحة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب في التعاملات الفورية عند 1791.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش في حين نزل في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1792.40 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ويتوقع اقتصاديون أن يكون معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة، ارتفع 0.3 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.

وقال أفتار ساندو مدير السلع في فيليب فيوتشرز في مذكرة “قد تمثل قراءة أخرى مرتفعة كثيرا تحديا من واقع البيانات لآراء صانعي السياسات بأن التضخم سيكون مؤقتا”.

وتأتي البيانات قبل اجتماع مهم بشأن السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 21 و22 سبتمبر، حيث تترقب الأسواق عن كثب إعلان المجلس عن توقيت بدء تقليص برنامج شراء السندات خلال الجائحة.

واستقر مؤشر الدولار بعدما سجل أعلى مستوي قي أسبوعين أمس الاثنين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.65 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 957.87 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2100.10 دولار.