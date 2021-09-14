طابروك للتعمير ـ سوديك توقع عقد مشاركة لتطوير 280 فدان بالساحل الشمالي

رنا ممدوح _ وقعت شركة طابروك للتعمير إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، عقد مع اتحاد ملاك شاهين ويمثلها الحسن طارق سالم. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن عقد المشاركة يشمل إنشاء وتطوير وتنمية قطعة أرض بمساحة 280 فدان تقريبا بالساحل الشمالي. ووفقا للبيان، تقع قطعة الأرض المشار إليها بالكيلو 92 طريق بطريق مرسى مطروح/ الإسكندرية على بعد ثمانية كيلو مترات شرق مشروع الشركة Caesar. وأشارت إلى أنه طبقا لعقد المشاركة، يستحق مالك الأرض 2.7 مليار جنيه تسدد على مدى 12 سنة، بالإضافة إلى 15% من المتحصلات النقدية من المشاريع التي ستقام على قطعة الأرض بدون حد أدني مضمون. وقالت الشركة إن عقد المشاركة الموقع يحل محل عقدي المشاركة الموقعين في مارس 2018 لقطعتي أرض بمساحة 308 فدان تقريبا بالساحل الشمالي.

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