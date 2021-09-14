سي ان بي سي: تغطية اكتتاب أدنوك للحفر بالكامل.. والشركة تخطط لزيادة العرض لمليار دولار

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قال مصدر مصرفي لـCNBC عربية، إن طلبات الاكتتاب من قبل المؤسسات على طرح أدنوك للحفر تخطت المعروض في غضون الساعات الأولى من فتح الباب أمام المؤسسات في 13 سبتمبر الجاري.
وأضاف المصدر أن حجم الطلبات على اكتتاب أدنوك للحفر تخطى 750 مليون دولار وهي حجم الحصة المطروحة والبالغة نحو 7.5% مع تسعير للشركة حول مستوى 10 مليارات دولار.
وتابع المصدر أن سبب الاقبال الكثيف من قبل المؤسسات يعود بالأساس إلى عائد الاستثمار القوي الذي تقدمه الشركة إذ أن تسعير الطرح يعطي عائد استثماري بقدر بنحو 6.5% وهو من بين الأفضل من قرنائها في شركات النفط العالمية.
وأضاف المصدر ان الشركة لديها خيارا يسمح لها بزيادة الحصة المعروضة ما يمكنها في نهاية المطاف من جمع ما يربو إلى مليار دولار.
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