كيما تحقق 1.3 مليار جنيه خسائر خلال العام المالي 2020/2021

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رنا ممدوح _ تراجعت صافي خسائر شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، بعد الضريبة، لتصل إلى 1.330.831 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 1.350.1 مليار جنيه بالعام المالي المقارن 2019/2020.
وقفزت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.398.509 مليار جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو 2021 مقابل 315.189 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفع مجمل الخسائر خلال نفس الفترة إلى 1.459.309 مليار جنيه،مقابل 495.347 مليون جنيه بالفترة المقارنة العام المالي الماضي.
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