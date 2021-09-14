عاجل.. تحالف الدار فنتشرز وجاما فورج يتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على سوديك

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رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشونال هولدينجز ار اس سي ليميتد وشركة جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد 320.577 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك.
وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض حدد السعر النقدي عند 20 جنيه للسهم وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ووفقا للبيان، جاري دراسة العرض من قبل الهيئة.
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