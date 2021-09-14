الاتحاد المصري للتأمين يوضح أهمية المؤتمرات في صناعة التأمين

إسلام فضل _ قال الاتحاد المصري للتأمين، إن صناعة التأمين تعد أحد الصناعات التى تعتمد على العنصر البشري بشكل مكثف People’s industry، منوها إلى كونه أحد مكونات المزيج التسويقي وصناعة الخدمات.

أضاف أن أي مؤسسة أو شركة تسعى إلى تنمية الموارد البشرية بداخلها وذلك من خلال محاولة صقل المهارات الخاصة بموظفيها وتنمية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم، ويهدف تدريب الموظفين وتطويرهم إلى تحسين أدائهم وإنتاجيتهم.

وقال الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، أن حضور المؤتمرات من الأساليب الرئيسية لتطوير مهارات الموظفين وصقل خبراتهم.

وعرف الاتحاد المصري للتأمين المُؤتمر بأنه، تجمع ثقافي تحت عنوان أو موضوع محدد يُدعى إليه المتخصصون في مجال ما ويُقدّمون أبحاثاً وأوراقَ عمل تعالج قضية ما من قضايا المؤتمر، وعادة ما يتم تنظيم المؤتمر من قبل مؤسسة تعليمية كالجامعات أو مراكز البحوث أو من قبل هيئة أوجهة معنية بأحد الأنشطة الرئيسية فى الدولة، وعادة ما يَمتد المؤتمر لعدة أيام يَتمم خلالها مناقشة الأبحاث وأوراق العمل، ثم تختتم فعالية المؤتمر بقراءة التوصيات الختامية وهي النتائج التي يَتوصّل إليها المتحدثين، وعادة ما تكون تلك التوصيات عبارة عن عناصر محددة تعدٌّ خلاصة لأبحاث المؤتمر وأوراق العمل التي قدمت فيه.

وأشار إلى أنه كان لصناعة التأمين تاريخاً حافلاً في تنظيم المؤتمرات على المستوى المحلى والعالمي وذلك نظراً لأن صناعة التأمين من أقدم الصناعات التى عرفها العالم.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين، أنه على مدار العام يتم تنظيم العديد من مؤتمرات التأمين الدولية على الصعيدين العالمى والإقليمى ومنها:

1- مؤتمر الاتحاد الدولي للتأمين البحري.

2- مؤتمر سنغافورة الدولي لإعادة التأمين.

3- مؤتمر العقبة للتأمين.

4- المؤتمر العام للاتحاد العام العربى للتأمين.

5- المؤتمر العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين.

6- المؤتمر العام لمنظمة التأمين الأفريقية.

ولخص الاتحاد المصري للتأمين أهمية وفوائد حضور مؤتمرات صناعة التأمين

1- تزخر مؤتمرات صناعة التأمين برجال الصناعة ذوي الخبرة في مجال إدارة المخاطر والتأمين من جميع أنحاء العالم الذين يقدمون خلاصة علمهم من خلال ما يلقونه من محاضرات وما يتخللها من مناقشات، مما يدفع المشاركين في المؤتمرات إلى التفكير بشكل أفضل كما يساعدهم على العودة لممارسة أعمالهم وخدمة عملائهم بشكل أفضل.

2- الاستماع إلى أحدث البحوث والاتجاهات، حيث تعد مؤتمرات الصناعة من بين أفضل الأماكن التي تساعد على استمرار الاطلاع الدائم على أحدث اتجاهات التأمين والأبحاث الجديدة والتعرف على أهم التغيرات التى طرأت على القوانين و التشريعات وعلى أحدث المستجدات التى ظهرت فى الصناعة بوجه عام.

3- تطوير الحياة المهنية، يعكس حضور المؤتمر جهداً واعياً لتثقيف الحاضرين والتزامهم بتحسين أدائهم ، الأمر الذي يعزز سيرتهم الذاتية .فتعد مؤتمرات التأمين طريقة رائعة لإظهار مدى التزام المشاركين بالتميز والتعلم المستمر. فإضافة مؤتمرات الصناعة إلى السيرة الذاتية للمشاركين و قيامهم بمشاركة ما تعلموه مع زملائهم و مرؤوسيهم عند عودتهم يساعد الجميع على النمو والتطور . كما يساعدهم على إثبات وجودهم داخل مجتمع التأمين من خلال حضور المؤتمرات والمساهمة فيما تتضمنه من محادثات ومناقشات. مما يساعد على التعارف و توسيع مجال فرص العمل.

4- يمكن أن يساعد طرح الحاضرين للأسئلة والمشاركة في الجلسات على تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

5- الاستفادة من أفكار الآخرين، فحضور مؤتمرات صناعة التأمين، يتيح للمشاركين الالتقاء بالخبراء في كل مجالات الصناعة، ويساعد تبادل الآراء بين المشاركين و انخراطهم في التحدث مع الخبراء والزملاء والتعلم من تجاربهم على ترسيخ خططهم والاستماع إلى الانتقادات من خبراء على دراية بالتحديات التي تواجههم.

6- تسعى المؤتمرات إلى أن تركز الجلسات على القضايا المطروحة فى الوقت الحالى على الساحة لجذب الحضور وبالتالى يتم التعرف على التطورات الجديدة في هذا المجال من خلال حضور مؤتمرات التأمين.

7- يتم عقد الإتفاقيات الخاصة بإعادة التأمين أو التفاوض بشأنها أثناء المؤتمرات حيث يحرص معظم معيدى التأمين ووسطاء التأمين على حضور مثل هذه المؤتمرات لإنجاز المفاوضات التى تتعلق بإعادة التأمين.

8- قد يساعد الابتعاد عن روتين العمل المكتبي اليومي على رؤية التحديات بطرق جديدة. فقد يمكن التوصل إلى الحل الأمثل عندما لا تتوقعه – أثناء النقاش مع الزملاء حول تجاربهم أثناء فعاليات المؤتمر.

9- غالباً ما تحتوي المؤتمرات على قاعات للمعارض تضم الشركات التى تقدم أحدث الحلول التكنولوجية، وبالتالى يمكن للمسؤولين في الشركات وفي الكيانات الإقتصادية التعرف على أحدث الحلول التكنولوجية لأحد المشاكل المتعلقة بشركتهم أو التعرف على أحدث الآليات المبتكرة والتي تخص تبسيط إجراءات العمل بالشركة، بالإضافة إلى ذلك يمكن من خلال تلك المعارض التعرف على منتج أو خدمة تكون هى الحل المثالي لمشكلة قد تواجهها هذه الشركة او الكيان الإقتصادى في المستقبل.

10- تساعد المؤتمرات على خروج المشاركين بها من منطقة الراحة الخاصة بهم، فعند اختيار الجلسات التي ستحضرها في مؤتمرات صناعة التأمين، يمكن أن يؤدي حضور جلسة حول مجال مختلف من الأعمال أو نوع جديد من التغطيات التأمينية إلى توسيع نطاق معرفة الحاضرين و يرفع من مستوى كفاءتهم في أداء وظائفهم اليومية. و قد يتعلمون شيئاً جديداً لمساعدة عملائهم الحاليين أو عملاء المستقبل.

11- الاستمتاع مع الزملاء في موقع رائع هو دائماً أفضل فائدة لحضور مؤتمرات صناعة التأمين، فعندما يكون موقع المؤتمر مناسباً وقريباً من مناطق الجذب الرئيسية الأخرى، تهتم كبار القيادات العاملة فى مجال الصناعة على كافة المستويات سواء المحلية أو العالمية بإدراج المؤتمر على أجندة الفعاليات السنوية الخاصة بهم.