رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم. عاجل.. تحالف الدار فنتشرز وجاما فورج يتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على سوديك وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25%، ليتداول عند مستوى 11168 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.09%، ليتداول عند مستوى 46.01 جنيه. وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.25% و 1.03% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 119.986 مليون جنيه على 145 شركة من خلال 4.851 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 66 شركة مقابل تراجع 15 بينما لم تتغير أسعار 64. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 6.505 مليون جنيه، منها 4.452 مليون جنيه للمؤسسات، و2.053 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.202 مليون جنيه، منها 833.535 ألف جنيه للأفراد، و368.936 ألف جنيه للمؤسسات. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.708 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 19.051 مليون جنيه، مقابل 11.343 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لصناعة الورق – راكتا 11.7 13.03 11.37 أودن للاستثمارات المالية 7.08 7.6 7.34 القناة للتوكيلات الملاحية 17.9 18.92 5.7 مجموعة جي .أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية 1.743 1.83 4.99 العربية للمحابس 3.06 3.21 4.90 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % المجموعة المصرية العقارية 6.32 6.01 4.91 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 14.61 14.26 2.40 العربية للخزف- سيراميكا ريماس 5.85 5.73 2.05 شركة مستشفى كليوباترا 4.65 4.6 1.08 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.46 4.42 0.90

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة تتجاهل مبيعات المؤسسات وتصعد 0.25% بداية التعاملات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.