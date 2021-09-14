وكالة الطاقة: إعصار إيدا أوقف إنتاج 1.7 مليون برميل يوميا من النفط في نهاية أغسطس

_ أوقف إعصار إيدا إنتاج نحو 1.7 مليون برميل من النفط يوميا في نهاية أغسطس، بحسب تصريحات لوكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء.

وأضافت الهيئة أن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي من النفط قد انخفضت بنحو 34.4 مليون برميل في يوليو إلى 2.850 مليار برميل.

وخفضت الوكالة من توقعاتها للطلب على النفط في أغسطس وسبتمبر بنحو 600 ألف برميل يومي بفعل قيود على الحركة في الصين وجنوب شرق آسيا.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية، إلى أن الطلب العالمي على النفط قد سجل انخفاضا لمدة 3 أشهر متتالية بحسب تقديراتها بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا من جديد في قارة آسيا.

وتوقعت الوكالة تعافيا قويا في السوق من الربع الأخير من العام مشيرة إلى طلب كامن قوي واستمرار التقدم في برامج اللقاحات.

أضافت أنه بدأت تظهر بالفعل مؤشرات على انحسار إصابات كوفيد، ومن المتوقع الآن أن يتعافى الطلب بواقع 1.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر ويواصل النمو حتى نهاية العام”.