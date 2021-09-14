وزير الإنتاج الحربي: لدينا 20 شركة إنتاجية.. وندعم الصناعة بمدارس متوسطة وفوق متوسطة وكليات

محمد مصطفى _ قال اللواء محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، إنه يتم العمل من خلال منظومة متكاملة للصناعة والإنتاج، بنحو 20 شركة إنتاجية تابعة للوزارة، بالإضافة دعم وخدمة قطاع الصناعة بخدمات تعليمية، تشمل تعليم فني متوسط بمدارس بمدينتي حلوان والسلام.

وأوضح خلال كلمته المصورة التي أذيعت في مؤتمر خطوات على طريق 100 مليار، اليوم، حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة الفعالة والداعمة للإقتصاد، موضحا أن الوزارة تدعم وتقدم التعليم الفوق متوسط من خلال المعهد الفني للصناعات المتطورة وكلية التكنولوجيا المتوسطة، بالإضافة إلى التعليم الجامعي بكلية الهندسة و التكنولوجيا.

وأشار اللواء محمد مرسي إلى وجود المركز العلمي والتكنولوجي، الذي يعمل على تحويل المخرجات البحثية إلى ناتج صناعي يدعم عملية الإنتاج، والذي يعمل بكل إمكانياته لدعم رؤية 2030.

وشدد وزير الإنتاج الحربي على ضرورة الإنتاج وأهمية الإنتاج ثم الإنتاج، وذلك لدعم الاقتصاد و الصناعة المصرية .

و أكد مرسي دعمه الكامل للوزرات والهيئات المشاركة في المؤتمر، مشيدًا بحرصهم على دعم الصناعة المصرية في الداخل وخروجها للعالم الخارجي .

يذكر أن مؤتمر (خطوات على طريق 100 مليار دولار صادرات) يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم الصادرات المصرية.