المالية: أطلقنا 6 مبادرات لدعم المصدرين.. وأكثر من 1600 طلبا جديدا للانضمام لمبادرة السداد الفوري

محمد مصطفى _ قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية، إن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا الفترة الماضية، من أجل تشجيع الاستثمار والعمل على توسيع القاعدة التصديرية للشركات المصدرة، وذلك بتوفير أحدث التكنولوجيات المتطورة لتحسين ميزان المدفوعات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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