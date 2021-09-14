ارتفاع أسعار هيونداي إلنترا HD وأكسنت RB وتوسان حتى 5 آلاف جنيه

شاهندة إبراهيم – رفعت شركة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي وشيري وهافال وشانجان في السوق المصرية، أسعار مجموعة واسعة من السيارات التي تدير تسويق عملياتها محليا وهي: هيونداي إلنترا HD وأكسنت RB وتوسان، موديلات 2022 ، بقيم تراوحت بين 2 إلى 5 آلاف جنيه، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وبلغت أسعار الفئة الأولى (GL 1.6)من السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2022 بعد الزيادة بنحو 246 ألف و900 جنيه في مقابل 244 ألف و900 جنيه، والفئة الثانية (GL SR 1.6)سعرت بقيمة 253 ألف و900 جنيه بدلا من 251 ألف و900 جنيه.

وقفزت الفئة الثالثة (GL DAB ABS 1.6) إلى 266 ألف و900 جنيه مقارنة مع 264 ألف و900 جنيه، أما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا (GL H/L 1.6) سوقت بسعر جديد270 ألف و900 جنيه، بعدما كانت تباع بنحو 268 ألف و900 جنيه.

ووصل سعر الفئة الأولى من السيارة هيونداي أكسنت RB المجمعة محليا موديل 2022 إلى 221 ألف و900 جنيه في مقابل 219 ألف و900 جنيه، وحددت الفئة الثانية بمبلغ 231 ألف و900 جنيه بدلا من 229 ألف و900 جنيه.

وجاءت أسعار الفئة الثالثة بنحو 237 ألف و900 جنيه مقارنة مع 235 ألف و900 جنيه، والفئة الرابعة قفزت إلى 247 ألف و900 جنيه بدلا من245 ألف و900 جنيه، أما الفئة الكاملة باتت تقدم بنحو 257 ألف و900 جنيه مقارنة مع255 ألف و900 جنيه.

ووفقا للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل المحلي، باتت تقدم الفئة الأولى من هيونداي توسان موديل 2022 بنحو 460 ألف جنيه مقابل 455 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بقيمة 490 ألف جنيه بدلا من 485 ألف جنيه.

وقفزت الفئة الثالثة إلى 525 ألف جنيه مقارنة مع 520 ألف جنيه، وقدرت أسعار الفئة الرابعة بمبلغ 575 ألف جنيه بدلا من 570 الف جنيه، أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزا جاءت بسعر جديد 615 ألف جنيه بعدما كانت بنحو 610 ألف جنيه.