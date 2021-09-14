جهاز تنمية المشروعات يتيح تمويلا بقيمة 3.3 مليون جنيه لأنشطة التدريب في القليوبية

إسلام فضل _ أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر احتفالية بالتعاون مع محافظة القليوبية بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لمواجهة الهجرة غير النظامية.

وقال المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الشباب الذين استكملوا هذه الدورات التدريبية يتاح لهم الحصول على تمويل ميسر لإقامة مشروعاتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأضاف مسعود في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الجهاز يتيح تمويلا قدره 3.3 مليون جنيه لأنشطة التدريب بغرض التشغيل بمحافظة القليوبية لتدريب 550 شاب خلال مدة تنفيذ الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الشباب فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة، كما يتم التركيز على مركز القناطر الخيرية وإعطاء الأولوية لأبناء قرى سندبيس واجهور الصغرى.

جاء ذلك بحضور جراتسيلا ريزا مسئول الاتحاد الأوروبي و الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأوضح الجهاز أنه تم خلال الاحتفالية تسليم ما يزيد على 115 شاب شهادات إتمام الدورات التدريبية في مجالات مختلفة منها تجميع وصيانة اللمبات الليد وأجهزة المحمول وتصنيع المنتجات الجلدية وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تم تعريفهم خلالها بأسس ومبادئ إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها كما تم تسليم عدد30 متدربا من المتميزين دعما عينيا تمثل في أدوات العدة المتخصصة والضرورية التي تمكنهم من مزاولة نشاطهم الحرفى.

وأكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بالمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالتعاون مع الجهات المانحة والدولية لمواجهة الهجرة غير النظامية وتأهيل المواطنين وتطوير مهاراتهم بهدف مساعدتهم على التشغيل الذاتي.

وأضاف أن الجهاز يقوم حاليا بتنفيذ أنشطة متنوعة في مجال التدريب بغرض التشغيل في 11 محافظة منها محافظة القليوبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية لتقديم دورات تدريبية متخصصة على الحرف المهنية والفنية المختلفة لأبناء هذه المحافظات وفقا لاحتياجات السوق حتى يتمكنوا من إقامة مشروعات خاصة بهم أو الحصول على فرص تشغيل مناسبة بعد الانتهاء من التدريب مما يعطى لهم بديلا مناسبا للهجرة غير الشرعية.

وأشاد طارق شاش بالتعاون المستمر بين الجهاز ومحافظة القليوبية لتقدم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.