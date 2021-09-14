البريد المصري يوقع اتفاقيتي تعاون مع نظيره القطري بالدوحة

إسلام فضل _ وقع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري وفالح محمد النعيمي رئيس مجلس إدارة البريد القطري اتفاقيتي تعاون في مجال الحوالات المالية البريدية والتجارة الإلكترونية.

جاء ذلك بحضور المستشار مصطفي البهبيتى مساعد وزير العدل المصري ورئيس اللجنة القانونية من جانب مصر والشيخ محمد بن حمد سعود آل ثان مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية القطرية ورئيس اللجنة القانونية من جانب قطر.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما مع البريد القطري تأتيان تتويجًا للجهود المبذولة بين الطرفين لدعم أوجه التعاون المنشودة عقب سلسلة من الاجتماعات والمباحثات والزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، والتى تمت عن طريق وفود رفيعة المستوى من أجل دفع العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين، حيث أثمرت تلك المباحثات عن توقيع اتفاقيتي تعاون.

وأوضح أن الاتفاقية الأولى تهدف إلى تفعيل خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريد المصري والبريد القطري عبر النظام العالمي للاتحاد البريدي بما يضمن تقديم خدمات مالية متميزة لجميع المصريين المقيمين بدولة قطر والمقدر عددهم بما يزيد عن 350 ألف مصري.

ولفت لأن هذه الخدمة الجديدة ستمكنهم من إرسال حوالاتهم المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر ، وذلك عبر إيداعها بمنافذ البريد القطري البالغ عددها 26 مكتب بريد، تغطى جميع أنحاء دولة قطر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر منافذ البريد المصري التى يتجاوز عددها 4000 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وذكر أن الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها اليوم تهدف إلى تيسير برامج ومشاريع التجارة الإلكترونية بين البلدين لتنمية حركة التبادل التجاري والترويج للمنتجات محلية الصنع إقليميًّا وعالميًّا عبر وسائل التجارة الإلكترونية ومنصاتها المملوكة لكلا الجانبين.

وأشار فاروق إلى أن البريد المصري عقب توقيع اتفاق العلا للمصالحة في الخامس من يناير الماضي قد قام على الفور بإعادة استئناف الخدمات البريدية بين البريد المصري والبريد القطري، مؤكدًا علي استمرار أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، موضحًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون بين البريد المصري والبريد القطري لخدمة مواطني البلدين.

ومن جانبه رحب فالح النعيمي رئيس البريد القطري باستئناف العلاقات وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البريد القطري والبريد المصري متمنيًا استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئتين.

كما أشاد النعيمي رئيس البريد القطري بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعملاء.