إطلاق مبادرة إعداد الشركات للتأهيل والإدراج بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

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في إطار التعاون الدائم بين مركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية، تم إطلاق مبادرة إعداد الشركات للتأهيل والإدراج بالقائمة البيضاء “الهيئة القومية لسلامة الغذاء”، وتم انعقاد الاجتماع الأول مع عدد من الشركات في قطاع الصناعات الغذائية في مختلف المحافظات في أنجاء الجمهورية.
وتناول الاجتماع التعريف بالمبادرة التي تهدف الي الإسراع في اعتماد الشركات أعضاء الغرفة والمركز بالقائمة البيضاء للهيئة وتقديم الدعم اللازم وتطبيق نظم إدارة سلامة الغذاء علي مستوي المنشأت المشاركة وكذا التأهيل والاعتماد للحصول علي شهادة FSSC 22000 & ISO 22000) الخاصة بتطبيق أفضل الممارسات التي تساعد على تجنب المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء وسلسلة الموردين التي تتعامل معها.
وجاري حاليا التنسيق للبدء في المبادرة وإعداد الزيارات الميدانية للشركات بالتنسيق مع الخبراء الفنيين بمركز تحديث الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية.
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